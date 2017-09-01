В ООН рекомендуют Украине снять все ограничения въезда и выезда из Крыма

В Организации Объединенных Наций рекомендуют Украине снять все ограничения на въезд и выезд из оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заключительной части доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Снять все ограничения свободы передвижения в Крым и из Крыма, обеспечить, чтобы периметр заминированной территории вблизи контрольных пунктов въезда-выезда Каланчак и Чаплинка на украинской стороне административной границы был наглядно заметен и хорошо защищен", - говорится в рекомендациях ООН.