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Венгерский министр просит о встрече с Гриневич из-за закона об образовании

Вчера, 15:39 citynews.net.ua | Напечатать

Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог, который занимается вопросом венгерского образования, попросил о личной встрече с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич в связи с новым законом Украины об образовании.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, 25 сентября Золтан Балог с рабочим визитом намерен посетить Закарпатье, где примет участие в открытии учебного года в венгероязычном Институте имени Ференца Ракоци II в городе Берегово. На это мероприятие пригласили и министра образования и науки Украины Лилию Гриневич.

В официальном письме к главе МОН Балог отмечает, что закон об образовании и, особенно его языковая статья об образовании меньшинств, вызвала беспокойство нескольких правительств соседних стран, включая венгерское.

По его мнению, эта встреча даст партнерам возможность обсудить опасения, возникающие в венгерских властей относительно нового украинского закона. Получив информацию от украинской стороны, Балог надеется ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия нового закона об образовании в Украине, сказано в письме Балоґа.

Официальный Будапешт настаивает на пересмотре языковой статьи закона об образовании в Украине, поскольку, по мнению венгерских властей, это нарушает права 150-тысячной венгерского меньшинства в Закарпатье.


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