В сентябре 19 депутатов ни разу не голосовали в Раде

В сентябре текущего года 19 депутатов ни разу не голосовали в ходе заседаний Верховной Рады Украины.

Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.

"В ВР также есть 19 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц", - говорится в сообщении.

Так, среди нардепов, которые ни разу не проголосовали: 6 представителей группы "Видродження" - Виталий Барвиненко, Виктор Бондарь, Александр Пресман, Владимир Кацуба, Валерий Писаренко, Игорь Шкиря. 6 внефракционных нардепов - Константин Жеваго, Евгений Мураев, Сергей Клюев, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко, Дмитрий Ярош. 5 членов "Оппоблока" - Сергей Ларин, Дмитрий Шенцев, Ефим Звягильский, Евгений Бакулин, Вадим Рабинович. 2 представители БПП - Вадим Кривохатько и Виталий Чепинога.

Как отмечается, 353 народных депутата пропустили половину и более голосований в сентябре (то есть, не нажимали "за", "против" или "воздержался"). Из них 46 депутатов пропустили более 90% голосований. В общем, в сентябре в Раде прошло 933 голосования, 856 из которых касались судебной реформы.