В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

В Харьковской области вчера, 24 сентября 2017 года, поезд насмерть сбил женщину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook. "В Харьковском районе поездом смертельно травмирована женщина.

Событие произошло 24 сентября в 19:35. Полицейскими установлена личность погибшей. Ею оказалась 59-летняя жительница поселка Хорошево", - говорится в сообщении.

Как отмечается, происшествие случилось на железнодорожной станции "Жихарь", где женщину сбил пассажирский поезд сообщением Харьков-Константиновка. По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.