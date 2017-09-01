Луценко подписал подозрение Довгому

Генпрокурор Юрий Луценко подписал уведомление о подозрении народному депутату Олесю Довгому.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган.

«Да, это правда, генпрокурор подписал подозрение», - сказала она.

Сарган уточнила, что САП обновила материалы производства, и генпрокурор это подписал.

«Перед командировкой», - уточнила она.

Как известно, Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.