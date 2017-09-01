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Нацсовет оштрафовал провайдера за "сигнал" российского канала в Авдеевке

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал провайдера за ретрансляцию российского канала "Феникс+кино" в Авдеевке Донецкой области.

Соответствующее решение Нацсовет принял на заседании 21 сентября, сообщает Укринформ.

Регулятор установил, что провайдер "ФЛП Маркелова Елена Николаевна" ретранслирует телеканал «Феникс+кино», содержание которого не отвечает требованиям законодательства Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

Поэтому Нацсовет постановил взыскать с поставщика штраф в размере 25% от размера лицензионного сбора, то есть 6315 грн.

При этом Нацсовет предоставил провайдеру месяц на устранение недостатков.

В целом по состоянию на 30 августа 2017 года Нацсовет ограничил распространение 78 российских телеканалов на территории Украины, среди которых «НТВ», «Россия 1», «Первый канал» и «Феникс+кино».


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