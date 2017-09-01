» » НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников

НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников

Вчера, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Национальное антикоррупционное бюро Украины незаконно прослушивало более 140 государственных служащих.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Эспрессо".

"У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти", - сказал Луценко. Он добавил, что уже доложил об этой ситуации руководителю НАБУ. Первые результаты по этому делу ожидаются через несколько месяцев.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:39

Экс-мер Славянска Штепа вышла из СИЗО

Вчера, 18:06

В Мариуполе голодные дети из окна просили еду у прохожих

Вчера, 17:08

Россия запустила регулярное грузовое сообщение в обход Украины

Вчера, 16:59

Мошенники через Интернет выманили у жителей Луганщины почти 200 тысяч

Вчера, 16:26

Россиянина отправили в психбольницу за призывы к отделению Сибири

Вчера, 15:54

Кабмин разрешил внеплановые проверки учреждений на пожароопасность

Вчера, 15:16

ГПУ зафиксировала 600 случаев применения пыток боевиками на Донбассе

Вчера, 14:02

В Старобельске после капитального ремонта открыли мост через р. Айдар

Вчера, 13:43

В «ЛНР» занижают показатели экспорта антрацита в Россию

Вчера, 13:15

Кабмин упростил участие переселенцев в программе доступного жилья

Вчера, 13:09

МинАТО и GIZ разрабатывают программу профобучения для переселенцев

Вчера, 13:08

"Фантом" на Луганщине задержал нелегальных лесорубов

Новости Украины:

Вчера, 17:59

НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников

Вчера, 17:06

СБУ провела в Харькове масштабные антитеррористические учения

Вчера, 16:54

В Кропивницком полиция задержала почти 30 вооруженных участников криминальной "сходки"

Вчера, 15:54

Кабмин разрешил внеплановые проверки учреждений на пожароопасность

Вчера, 15:52

Кабмин компенсирует местным бюджетам недопоступления акцизного сбора в 2017

Вчера, 15:15

В ГФС вышел из строя сервер баз данных

Вчера, 14:17

В Одесской области правоохранители обнаружили у местных жителей оружие и боеприпасы

Вчера, 13:40

В Николаеве в частном доме произошел взрыв

Вчера, 13:15

Кабмин упростил участие переселенцев в программе доступного жилья

Вчера, 12:54

В Одессе из-за драки под горсоветом прервали сессию

Вчера, 11:39

Украинские волейболистки отправляются на Евро-2017

Вчера, 11:04

Краматорск подарил спасателям внедорожник стоимостью почти 800 тысяч гривен

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 