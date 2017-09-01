НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников

Национальное антикоррупционное бюро Украины незаконно прослушивало более 140 государственных служащих.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Эспрессо".

"У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти", - сказал Луценко. Он добавил, что уже доложил об этой ситуации руководителю НАБУ. Первые результаты по этому делу ожидаются через несколько месяцев.

