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Поиски пропавшей после пожара девочки в одесском лагере продолжаются

Вчера, 17:38 citynews.net.ua | Напечатать

Одесская полиция продолжает поиски третьей девочки, пропавшей после пожара 15 сентября в детском спортивно-оздоровительном комплексе "Виктория". Об этом на заседании оперативного штаба в Одессе по поводу трагических событий в лагере заявил начальник ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин, -  сообщает "Укринформ".

"Со слов отца, имеется информация, что третья девочка может быть жива. Поэтому мы продолжаем проводить поисковые мероприятия. Все надеются на чудо, мы должны это делать", - сказал Головин.

По его словам, поиски проводятся силами Нацполиции и активистов.

Как сообщалось ранее, в Одессе в ночь на 16 сентября загорелся один из корпусов детского лагеря "Виктория", в котором на тот момент находилось 42 детей. В результате пожара погибли дети: смерть двоих девочек подтверждена, поиски третьей продолжаются, несмотря на то, что на пожарище были найдены фрагменты трех тел.

По предварительным выводам, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. По факту пожара открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Задержан директор детского лагеря. Кроме того, сотрудники полиции задержали и совместно с прокуратурой уведомили о подозрении сотрудницу лагеря, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. В управлении по чрезвычайным ситуациям в Одесской области отметили, что в лагере уже несколько месяцев не работала противопожарная сигнализация.


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