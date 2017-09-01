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"Суд" в Крыму огласит приговор украинскому журналисту Семене 22 сентября

Вчера, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя должен огласить приговор украинскому журналисту Николаю Семене 22 сентября.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, сегодня 18 сентября, на заседании состоялись прения сторон, сам Семена выступил с последним словом. Сообщается, что сторона обвинения запросила для крымского журналиста наказание в виде трех лет лишения свободы, но с отсрочкой исполнения на три года.

"Прокурор" Светлана Будинская также потребовала запретить Семене заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет. Как известно, крымский журналист Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте "Крым.Реалии" статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.


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