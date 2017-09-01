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Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине в ближайшие дни

Вчера, 15:10 citynews.net.ua | Напечатать

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 19-21 сентября 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, 19-21 сентября в южных и восточных областях Украины, в частности, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 19-20 сентября в северных (кроме Житомирской), Винницкой и Хмельницкой областях ожидается высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также сообщается, что высокий уровень пожарной опасности (4 класса), ожидается на территории Киевской области, в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класса), в Киеве - чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.


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