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Кабмин уволил заместителя министра регионального развития

Сегодня, 18:21 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Романа Чуприненко.

Об этом свидетельствует распоряжение правительства №619 от 13 сентября 2017 года.

"Уволить Чуприненко Романа Сергеевича с должности заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросам европейской интеграции 15 сентября 2017 года по собственному желанию", - говорится в тексте документа.


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