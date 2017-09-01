Кабмин уволил заместителя министра регионального развития

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Романа Чуприненко.

Об этом свидетельствует распоряжение правительства №619 от 13 сентября 2017 года.

"Уволить Чуприненко Романа Сергеевича с должности заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросам европейской интеграции 15 сентября 2017 года по собственному желанию", - говорится в тексте документа.