В Киеве мужчина застрелился в помещении художественной галереи

В Киеве в запертом изнутри помещении художественной галереи нашли тело погибшего мужчины с огнестрельным ранением.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратилась 42-летняя местная жительница за помощью относительно открытия дверей в художественной галерее, где может находиться ее муж, который исчез и не отвечал на звонки.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 42-летнего мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Рядом лежал пистолет, из которого был произведен выстрел. При осмотре помещения правоохранители изъяли еще несколько пистолетов (по предварительной информации, один из них был похищен два года назад из воинской части, другое оружие в базах не фигурирует) и более 300 патронов различного калибра

По предварительным версиям следователей, причиной самоубийства могли быть долговые обязательства мужчины или тяжелая хроническая болезнь.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство. В ходе расследования будут тщательно проверены все версии произошедшего.