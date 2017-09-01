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Украина и Израиль планируют создать рабочую группу по реадмиссии

Сегодня, 16:35 citynews.net.ua | Напечатать

Украина и Израиль планируют создать рабочую группу по реадмиссии. Об этом шла речь в ходе встречи глав министерств внутренних дел двух стран Арсена Авакова с Арие Дери, сообщает пресс-служба МВД Украины. "Украина и Израиль проведут переговоры о реадмиссии. Для решения этого вопроса предлагается создать совместную рабочую группу на уровне посольств и специалистов из миграционной службы", - говорится в сообщении. По словам Авакова, такие договоренности Украина имеет почти со всеми странами Евросоюза. В свою очередь, Дери отметил, что после отмены виз в Израиле возросло количество лиц-претендентов на получение убежища. "Увидели, что тысячи людей просят статус беженца в нашей стране. Но мы знаем, что есть много мошенников, которые обманывают наиболее социально незащищенные слои населения, требуя деньги за получение такого статуса беженца. Поэтому сократили сроки рассмотрения подобных ходатайств, которые ранее составляли около трех лет", - рассказал он, добавив, что сейчас Израиль отнес Украину к категории так называемых Safe State ("безопасных стран") и поэтому ходатайство украинцев относительно получения убежища в Израиле будут рассматриваться в значительно более сжатые сроки.


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