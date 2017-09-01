Суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Лавриновичу

Печерский суд Киева сегодня, 14 сентября, рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения экс-министру юстиции Александру Лавриновичу.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Сообщается, что Лавринович подозревается в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Ранее, Лавриновичу было сообщено о подозрении по факту выполнения действий, направленных на захват государственной власти.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое сегодня, 14 сентября, будет направлено для рассмотрение по существу в Печерский районный суд Киева. Отмечено, что рассмотрение ходатайства назначено на 17:00.