Вице-президент Еврокомиссии Шефчович завтра посетит Украину

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович 15 сентября с рабочим визитом приедет в Киев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства Евросоюза в Украине.

В Киеве Шефчович проведет встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министрами Геннадием Зубко и Владимиром Кистионом, министром энергетики Игорем Насаликом и министром иностранных дел Павлом Климкиным. Также он рассмотрит вопрос реформ в энергетическом секторе с членами комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и председателем правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

"Европейский союз решительно поддерживает реформы Украины в энергетическом секторе. Они являются ключевыми для модернизации экономики. Я жду дискуссии с украинским руководством относительно наших дальнейших шагов. Мы должны использовать весь потенциал Украины в сфере энергоэффективности, энергетики и транспортировки газа", - отметил Шефчович.