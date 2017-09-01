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В Николаеве "минировали" военную часть

Сегодня, 18:19 citynews.net.ua | Напечатать

В Николаеве в полицию поступило сообщение о заминировании воинской части.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Николаевской области на своей странице в соцсети Facebook.

"13 сентября около 14.40 по спецлинии 102 поступило анонимное сообщение о том, что в Николаеве по пр. Героев Украины, на месте расположения 79-й бригады ВСУ через 25 минут должен произойти взрыв. На место происшествия немедленно прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП, кинологи, сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции, ГСЧС, патрульные и скорая медицинская помощь.

Полицейские оцепили район возможной опасности и эвакуировали военных", - сказано в сообщении.   Указано, что правоохранители, обследовав здание и территорию бригады, каких-либо предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не обнаружили. Работа воинской части была восстановлена.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.259 УК Украины "Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.


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