На взятке задержан замглавы управления Госполиции охраны

Сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали заместителя начальника управления логистики - начальника отдела ресурсного обеспечения Государственной полиции охраны Нацполиции во время получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В прокуратуре сообщают, что задержанный требовал ежемесячную "дань" в виде талонов на топливо от сотрудников разных региональных подразделений полиции. Взамен он гарантировал невмешательство в процедуру проведения тендерных торгов по закупке топлива.

Чиновник был задержан во время получения ежемесячных отправлений через почтово-логистический центр.