Кабмин назначил нового главу «Укрспирта»

Кабинет Министров Украины назначил Юрия Лучечка временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия «Укрспирт».

Соответствующее распоряжение Кабинета Министров Украины от 6 сентября 2017 года опубликовано на правительственном портале.

«Согласиться с предложением Министерства аграрной политики и продовольствия о временном возложении исполнения обязанностей директора Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» на советника директора указанного предприятия Лучечка Юрия Михайловича», – сказано в документе.