Саакашвили нашелся

Михеил Саакашвили посетит во Львове Форум издателей и лишь после этого уедет в Черновцы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Движения новых сил Марьяна Почтарь, пишет Укрифнорм.

«Михеил Саакашвили побывает на открытии Форума издателей и во второй половине дня уедет в Черновцы, где у него запланирован митинг на центральной площади», - сказала Почтарь.

В то же время пресс-секретарь отказалась комментировать причины срочного ночного «переселения» Саакашвили из отеля «Леополис» и его действия после этого.

В заметке на Facebook народного депутата Романа Ванзуряка, распространенной самим Саакашвили, отмечается, что Саакашвили собирается в среду вечером встретиться с жителями Черновцов на центральной площади города.

"Изменения в Украине начинаются с Черновцов. Приглашаю буковинцев на встречу с Михаилом Саакашвили. 13 сентября. 18:00. Центральная площадь города", - говорится в сообщении.