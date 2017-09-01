В Харьковской области ранили солдата-срочника

Военная прокуратура начала расследование по факту ранения солдата срочной службы в Змиевском районе Харьковской области.

Об этом сообщил прокурор военной прокуратуры Харьковского гарнизона полковник Роман Грищенко, пишет Укринформ.

"Факт ранения солдата при несении службы в Змиевском районе Харьковской области внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье, связанной с неосторожным обращением с оружием", - сказал он.

Полковник не прокомментировал ситуацию с ранением солдата, ссылаясь на рамки расследования.

В то же время источник в облвоенкомате сообщил, что 21-летний солдат срочной службы, призванный из Винницы, получил огнестрельное ранение 10 сентября на КПП близ села Задонецкое. В частности, в момент, когда другой военнослужащий, тоже солдат 1996 года рождения, переводил предохранитель на автомате Калашникова, раздался выстрел, и солдат-срочник получил ранение навылет в левое бедро. Отметил собеседник агентства. Солдат госпитализирован в Харьковский военный госпиталь, его состояние удовлетворительное.

Следствие выясняет, почему патрон был в патроннике, что предусмотрено лишь особыми обстоятельствами.