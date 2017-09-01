В Крыму российские силовики проводят обыск в доме крымского татарина

В поселке Нижнегорский в оккупированном Крыму сегодня, 13 сентября, российские силовики проводят обыск в доме крымского татарина Рената Параламова, сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов, в данный момент Параламова увезли российские силовики, предположительно в управление ФСБ России по Крыму в Симферополе.

По словам активистов, Параламов – мусульманин, у него четверо несовершеннолетних детей. Мужчина ранее не имел судимостей.

Напомним, 11 сентября на оккупированном полуострове Крым "суд" приговорил заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии, признав его виновным в "организации массовых беспорядков".

"Вчера так называемый "Верховный Суд" города Симферополь приговорил заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза к 8 годам заключения за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года. ЕС постоянно отслеживал развитие ситуации по делу Чийгоза. ЕС настаивал на его освобождении, этот призыв мы повторяем и сегодня", - заявили позже в Европейском союзе.