На Прикарпатье построят ветровые электростанции. Соответствующий меморандум подписал во вторник, 12 сентября, председатель облгосадминистрации Олег Гончарук.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

«Председатель облгосадминистрации Олег Гончарук подписал Меморандум о сотрудничестве в сфере развития ветроэнергетики в Ивано-Франковской области с ООО «КЛІАР ЭНЕРДЖИ-ИВАНО-ФРАНКОВСК». Согласно документу, ветровые электрические станции запланировано построить на территории Перегинского поселкового совета и Липовецкого сельского совета Рожнятовского района, Брошнивского и Осмолодского лесного хозяйства», - сообщает пресс-служба ОГА.

Отмечается, что реализация меморандума станет практическим вкладом в социально-экономическое развитие Прикарпатья и позволит за счет объединения всех возможных источников финансирования и привлечения инвестиций обеспечить диверсификацию источников энергоснабжения региона.