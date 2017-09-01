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Общественное телевидение может отказаться от трансляции Олимпийских игр

Сегодня, 14:42 citynews.net.ua | Напечатать

Национальное общественное телевидение может отказаться от трансляции зимних Олимпийских игр-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии из-за отсутствия денежных средств.

Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

Сообщается, что общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих игр составляет 3 млн долларов, из которых 600 тыс. долларов необходимо заплатить уже до конца этого года.

Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию заказчику необходимо около 4,6 млн гривен. В компании отмечают, что сейчас у Национальной общественной телерадиокомпании этих денег нет.

"Мы уже обратились в Министерство финансов о создании отдельной программы на финансирование трансляций Олимпийских игр 2018-2020 гг. Сейчас ждем ответа от Минфина. Как общественный вещатель мы хотим, чтобы украинцы имели возможность увидеть этот праздник спорта на своих экранах и, конечно же, имели возможность поддержать нашу сборную. Однако пока у нас нет средств, а в условиях колоссального недофинансирования мы не можем ничего с этим поделать. Сейчас ситуация полностью зависит от решения Минфина поддержать эту трансляцию или нет", - отмечает Инна Гребенюк, член правления НОТУ.


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