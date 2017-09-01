В Черновицкой области с отравлением госпитализированы дети

В Черновицкой области с отравлением госпитализированы 3 воспитанников учебно-воспитательного комплекса села Шебутинцы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области. Как сообщается, 7 сентября 2017 года, в местный отдел лабораторных исследований поступили сообщения из инфекционного отделения Сокирянской центральной районной больницы и Сокирянского центра первичной медико-санитарной помощи об обращениях 12 больных с признаками кишечной инфекции, трое из которых госпитализированы, а остальные получают амбулаторное лечение.

Сообщается, что среди заболевших 11 детей посещают старшую группу дошкольного подразделения указанного учебного заведения, а 1 ребенок учится в 3 классе.

"Прокуратурой Черновицкой области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего) по факту отравления воспитанников учебно-воспитательного комплекса", - говорится в сообщении. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным отделом местного отделения полиции под процессуальным руководством Кельменецкой местной прокуратуры.