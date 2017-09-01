"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через Украину

Российский "Газпром" увеличил до 315 млн куб. м заявку на транзит газа через Украину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины".

"Сегодня ПАО "Газпром" направило увеличенную до 315 млн куб. м заявку на транспортировку газа в Европу.

За последние 7 дней суточная заявка на транзит российского газа через территорию Украины выросла на 47 млн куб. м", - говорится в сообщении. Как отмечается, украинский "Нафтогаз" готов обеспечить выполнение возросших заявок в полном объеме. Вместе с тем, в НАК сообщают, что такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Так, по данным ПАО "Укртрансгаз", на крупнейшем по объемам поступления газа из РФ пункте соединения газотранспортных систем Суджа на сегодня давление составляет 57 атм, что на 3 атм ниже предусмотренного транзитным договором уровня. "Максимальная пропускная способность украинской ГТС в направлении Европы составляет более 400 млн куб. м в сутки", - говорится в сообщении. В НАК пояснили, что увеличение заявки "Газпрома" связано с остановкой на плановый ремонт газопровода "Северный поток".