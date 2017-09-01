Вода возле одесских пляжей пригодна для купания

Морская вода на курортах Одесской области по состоянию на 11 сентября соответствует по санитарно-микробиологическим показателям нормативным требованиям и пригодна для купания.

Об этом сообщила заведующая отделом организации санитарно-эпидемиологических исследований ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Елена Варецкая, пишет Укринформ.

"Лабораторные исследования проб морской воды, взятые рядом с одесскими пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Дельфин", "Аркадия", "Отрада", "Чайка", а также пляжами 13-й и 16-й станции Большого Фонтана и другими, показали, что вода полностью соответствует нормам - как по химическим, так и по бактериологическим показателям", - отметила Варецкая.

По данным морских гидрологических постов, температура воды у побережья Одессы по состоянию на 11 сентября составляет 18-19 градусов.