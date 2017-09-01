ДТП в Киеве: легковушка влетела в маршрутку (видео)

Водитель автомобиля Audi, двигался по бульвару Перова в направлении ст.м. Левобережная, сообщает dtp.kiev.ua.

Audi на большой скорости сначала врезался в подземный переход, потом снес мусорную урну и столкнулся с маршрутным такси №509, которое стояло на остановке.

Пострадали пассажиры автобуса: у одной девушки закрытая черепно-мозговая травма, у второй - перелом позвоночника. Водитель, по вине которого, вероятно, произошло ДТП, с места скрылся.