Зозуля провел первый официальный матч в 2017 году

Украинский нападающий Роман Зозуля, на днях подписавший контракт с "Альбасете", дебютировал в новой команде, сыграв в первом официальном матче в текущем году.

Об этом сообщается на сайте испанской команды.

Роман начал поединок 4 тура Сегунды против "Луго" в запасе и вышел на замену вместо Пелайо на 55 минуте игры, когда его команда уже уступала в счете. Зозуля не сумел отличиться результативными действиями, а "Альбасете" в итоге потерпел минимальное поражение (0:1). После 4 туров "Альбасете" занимает 21 место в турнирной таблице, имея на своем счету всего 1 очко. "Луго" поднялся на 17 место (4 балла).