В Запорожье для потребителей газа открыли Центр обслуживания

7 сентября в Запорожье открыли новый Центр обслуживания клиентов ПАО "Запорожгаз".

Теперь более 100 тыс. потребителей природного газа города будут получать весь спектр услуг газовой компании в новом современном формате, сообщили в пресс-службе компании. Новый формат предоставления консультационных услуг предусматривает обслуживание с электронной очередью, наличие зоны "открытого пространства" и зала ожидания, возможность зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua.

"Администратор в зале ожидания поможет каждому клиенту воспользоваться услугами системы "Тонкий клиент" - зарегистрироваться в Личном кабинете, перейти на официальный сайт как газораспределительной, так и газоснабжающей компании, ознакомиться с актуальной информацией и нормативной базой. Электронные табло и голосовые оповещения информируют клиентов в зале о наличии свободных менеджеров и их номера. Такой сервис минимизирует время ожидания потребителя в очереди ", - отмечает Олег Данилов, начальник управления клиентского сервиса ПАО" Запорожгаз ".

Во время открытия центра председатель правления ПАО "Запорожгаз" Олег Мизик отметил, что внедрение европейских стандартов обслуживания людей и обеспечение оперативной обратной связи между специалистами "Запорожгаза" и потребителями является приоритетным для компании.