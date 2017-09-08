Глава МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за закона об образовании

Глава МИД Венгрии вызвал в министерство на понедельник, 11 сентября, посла Украины в Венгрии Любовь Непоп из-за закона об образовании.

Об этом сообщает "Радио Свобода". "Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения", - сказал пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

По его словам, на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.

Также Менцер отметил, что по личному указанию Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене. Он объяснил, что причинами этого решения министра МИД Венгрии, с одной стороны, стали такие изменения в украинском законе об образовании, которые делают невозможным получение нацменьшинствами Украины, включая 150-тысячного венгерского нацменьшинства, образования на родном языке.

С другой стороны, когда Сийярто поднял в четверг этот вопрос перед министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на встрече в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", ответ украинского коллеги была неприемлемым для венгерской стороны.