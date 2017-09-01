В центре Киева прогремел взрыв. Погиб мужчина

В результате взрыва авто в центре Киева погиб мужчина, а женщине оторвало ногу, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«В результате мужчина получил смертельные ранения, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии», – говорится в сообщении.

По данным главка, информацию о взрыве автомобиля «Тойота Кэмри» на улице Скоропадского правоохранители получили в 18:10. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции, наряды патрульной полиции, специалисты-взрывотехники, сотрудники экспертной службы.

В настоящее время на месте происшествия правоохранители отрабатывают прилегающую территорию, общаются с очевидцами и свидетелями.

Следователи Печерского управления полиции по данному факту начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.