На границе с Польшей действуют дополнительные временные ограничения

Госпогранслужба ввела дополнительные ограничения в связи с возможными массовыми политическими акциями на границе с Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Несмотря на то, что 10 сентября некоторые политические партии и депутаты анонсируют проведение вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей массовые акции, это создает дополнительные риски возникновения конфликтных ситуаций и других провокаций.

В связи с этим, 10 сентября работа представителей СМИ в этом пункте пропуска будет ограничена", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, все комментарии по данной теме можно будет получить рядом с пунктом пропуска, где будет обустроена площадка для коммуникации.

В ГПСУ подчеркнули, что польская сторона тоже полностью ограничивает работу любых средств массовой информации в своем пункте пропуска "Корчева", расположенном напротив украинского "Краковца".

Напомним, ранее сообщалось, что ГПСУ рекомендует не использовать пункт пропуска "Краковец" в связи с возможным проведением массовых политических акций 10 сентября. Сообщается, что в связи с возможным проведением массовых собраний вблизи пункта пропуска "Краковец" на протяжении 9-12 сентября, ГПСУ рекомендует выбрать другие маршруты движения во избежание возможных неудобств.