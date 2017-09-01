В Херсонской области полиция расследует жестокое убийство с расчленением

В Херсонской области на территории дачного кооператива, расположенного между городами Новая Каховка и Таврийск, вблизи берега в воде обнаружены мешки с расчлененным телом.

Об этом сообщает полиция области в Facebook.

Сообщается, что сегодня, 7 августа, примерно в 07:00 в Новокаховский отдел полиции поступило сообщение от мужчины, который на территории дачного кооператива, расположенного между городами Новая Каховка и Таврийск, вблизи берега в воде обнаружил мешок с человеческими конечностями.

На место выехала следственно-оперативная группа Новокаховского отдела полиции, следственного управления, управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Херсонской области и эксперты-криминалисты. Так, во время дальнейшего осмотра территории полицейские нашли еще два мешка с другими фрагментами тела человека. Предварительно установлено, что найденные конечности принадлежат мужчине пожилого возраста.

"Мы отрабатываем самые разные версии этого жестокого убийства, проводим ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию изверга" - сообщил врио начальника ГУ Нацполиции в Херсонской области полковник полиции Николай Цап.

Над раскрытием резонансного преступления работают опытные оперативники уголовного розыска и следователи областной полиции, опрашиваются жители близлежащих домов, проверяются лица, которые могут быть причастны к убийству. Преступление находится на контроле руководства ГУ Национальной полиции в Херсонской области. Начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Отмечено, что фрагменты тела направлены на экспертизу.