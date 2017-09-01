Пропавшего украинца Гриба удерживают в СИЗО в России

Пропавшего без вести в Беларуси украинца Павла Гриба удерживают в СИЗО в Краснодаре (Российская Федерация).

Об этом заявил его отец Игорь Гриб со ссылкой на информацию, полученную от Министерства иностранных дел Украины, сообщает "Громадське".

"Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе № 5",- сообщил Игорь Гриб, добавив, что из-за запрета на въезд в Российскую Федерацию он не сможет навестить сына.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявлял, что пропавшего без вести в Беларуси украинца Павла Гриба может удерживать Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

Отметим, что Беларусь официально подтвердила въезд украинца Гриба в страну. "Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны пограничной службы к данному лицу не было", - сообщал представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.