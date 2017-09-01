В Киеве подумывают запретить передвижение цирков-шапито

6 сентября на заседании постоянной комиссии Киевского горсовета по вопросам экологической политики депутаты поддержали проект решения о прекращении размещения заезжих передвижных цирков-шапито с животными на территории Киева. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Соответствующий проект решения предлагает департаменту городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА рекомендовать не предоставлять согласие на размещение передвижных цирков-шапито с животными в столице.

"Передвижные цирки-шапито все чаще подвергаются критике зоозащитников. И это вполне логично, ведь условия содержания животных там недопустимы. Их дрессируют с использованием жестоких методов - зверей бьют, морят голодом и тому подобное. Нередко животных заставляют участвовать в жестоких цирковых номерах, например, прыгать через горящие обручи", - сказал соавтор соответствующего проекта решения, член экологической комиссии Киевсовета Сергей Пилипенко.

По его словам, содержание диких животных в неволе допускается при наличии разрешения, выданного Минприроды. Однако, государственная экологическая инспекция Киева при проверках всегда фиксирует отсутствие у заезжих цирков-шапито такого разрешения.

Проект решения должны также рассмотреть на ближайшем пленарном заседании Киевсовета.