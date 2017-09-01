Украина поставила рекорд по экспорту сахара

В 2016/2017 маркетинговом году Украина экспортировала 769,3 тыс. т сахара, что является абсолютным рекордом за годы независимости.

Об этом сообщает Ассоциация Укрцукор.

За последний месяц маркетингового года, август, украинские производители поставили на внешние рынки 18,3 тыс. т сахара.

Основные поставки осуществлялись в Азербайджан - 7,8 тыс. т, Турцию - 5,2 тыс. т, Грузию - 2,5 тыс. т и Молдавию -1,4 тыс. т.

Нынешний сезон сахароварения начался 30 августа. По состоянию на 5 сентября работает пять сахарных заводов и произведено 7,3 тыс. т сахара.