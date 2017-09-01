В результате ДТП во Львове пострадали 6 человек

Во Львове сегодня, 6 сентября 2017 года, маршрутка столкнулась с легковым автомобилем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

Как отмечается, авария произошла около 14:00 на перекрестке улиц Любинской и Петлюры.

Сообщается, что маршрутный автобус "Эталон" под управлением 37-летнего жителя Самборского района столкнулся с автомобилем "Хонда Аккорд", которым управлял 25-летний львовянин.

"На момент ДТП в автобусе находилось около 20 пассажиров. Шестеро из них, среди которых 9-летняя девочка, обратились за медицинской помощью. Сейчас их осматривают врачи", - говорится в сообщении. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.