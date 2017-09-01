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В Украине опубликован закон об амнистии в 2016 году

Сегодня, 14:19 citynews.net.ua | Напечатать

Завтра закон вступит в силу Закон "Об амнистии в 2016 году" опубликован в издании "Голос Украины" от 6 сентября 2017 года.

Он вступит в силу со следующего дня после публикации.

В частности, документ предполагает амнистию лиц, осужденных за совершение умышленных нетяжких и не особо тяжких преступлений; неосторожных преступлений, которые не являются тяжкими.

В частности, граждан: которые на момент нарушения были несовершеннолетними, беременных на данный момент женщин, родителей несовершеннолетних детей или детей-инвалидов (если этих осужденных не лишили родительских прав), признанных инвалидами, осужденных, которые на данный момент достигли пенсионного возраста, ветеранов войны, участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, детей родителей старше 70 лет или родителей-инвалидов, если у тех нет других трудоспособных детей. Подчеркнем, что законом освобождаются от ответственности не совершившие тяжких преступлений осужденные участники антитеррористической операции на Донбассе.

Согласно документу, если осужденный отбывает наказание за нетяжкое и не особо тяжкое преступление, его могут освободить от наказания, если он отбыл менее половины срока основного наказания. При этом осужденным за не особо тяжкие преступления, если они не подпадают под действие описанных выше норм, сократят неотбытую часть наказания наполовину.

"Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом относительно каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного за время отбывания наказания", - гласит текст закона.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон "Об амнистии в 2016 году", которым освобождаются от ответственности не совершившие тяжких преступлений осужденные участники антитеррористической операции на Донбассе


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