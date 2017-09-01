В Украине с 2018 года снизят портовые сборы

Кабинет министров Украины в рамках политики развития транзитного потенциала Украины и использования логистических возможностей государства принял решение о снижении ставок портовых сборов с 1 января 2018 г.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 6 сентября, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Комментируя принятое решение, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул: "Мы будем уменьшать портовые сборы. Это в рамках наших возможностей. Наши порты - дорогие, и бизнес постоянно ставит вопрос о снижении платы. И мы уменьшаем собрание, чтобы сделать порты более конкурентными".

"То, о чем говорили годами, за что мы боролись последний год - принято", - прокомментировал это решение в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.