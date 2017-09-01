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В Ровенской области в ДТП погибли пять человек

Сегодня, 13:27 citynews.net.ua | Напечатать

В Ровенской области в ДТП погибли пять человекНа автодороге Киев-Ковель-Ягодин сегодня утром в результате ДТП погибли пять человек, которые так или иначе были связаны по роду деятельности с политологией.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области, данные подтвердили коллеги погибших.

По данным пресс-службы Нацполиции, автомобиль Opel Omega, двигаясь по автодороге вблизи села Масевичи, по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

За рулем автомобиля Opel Omega, который врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек, находился журналист Владимир Карагяур. Об этом у себя в Facebook cообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"За рулем всю ночь был Владимир Карагяур. Судя по предварительным данным следствия, он или задремал, или не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину вынесло на встречку и привело к лобовому столкновению с лесовозом", - отметил Геращенко.

По его словам, попытка водителя лесовоза уклониться от столкновения была неуспешной.

По факту смертельного ДТП полиция Ровненской области открыла уголовное производство. Будут проведены все необходимые следственные действия

Геращенко напомнил,что в ДТП погибли политологи Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никоноров и журналист Караяур.

"В реанимации умер директор компании Офис реформ в Донецкой области Сергей Попов. Я лично знал Сергея Попова и Александра Никанорова. С Александром вел переговоры о его присоединении к команде экспертов "Украинского института будущего", - уточнил Геращенко.

Никаноров был вынужден уехать из Луганска. "Он как молодой ученый писал диссертацию по вопросу того, как в Донбассе возникли пророссийские сепаратистские движений и какова была роль России в этом. Был автором десятков статей и исследований по теме того, что сейчас происходит на оккупированных территориях, чем живут простые люди, помогал фиксировать факты преступлений оккупационного режима", - отметил Геращенко.

Геращенко уточнил, что Попов организовывал пресс-конференции и круглые столы по теме противодействия сепаратизму и терроризму.

"Все вместе, они возвращались из Варшавы, где были на международной конференции по гибридной войне", - добавил Геращенко.


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