Генеральная прокуратура закончила досудебное расследование присвоения 200 тыс. гривен контролером-кассиром одного из филиалов государственного "Ощадбанка".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, следствием установлено, что сотрудница банка на протяжении 2015-2016 годов систематически присваивала средства финучреждения путем подделки платежных поручений. Бориспольской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении работника государственного банка.

Злоумышленнице инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. Ч. 2, 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.