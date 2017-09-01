В Ивано-Франковской области СБУ пресекла контрабанду наркотиков

В Ивано-Франковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабанду наркотиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры прекратили в Ивано-Франковской области контрабанду наркотических препаратов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четверо местных жителей заказывали в Европе наркосодержащие таблетки Subutex, координировали их перевозки через границу, после чего реализовывали их на территории области.

Правоохранители задержали двух злоумышленников во время контрабанды свыше 6,5 тысяч таблеток стоимостью почти 1,2 млн гривен. Кроме того, правоохранители провели обыски дома у злоумышленников, где обнаружили 23 тысячи евро и более двух килограммов марихуаны. По месту жительства еще одного из участников банды изъято триста граммов амфетамина и около ста граммов марихуаны. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, следственные действия продолжаются.