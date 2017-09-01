Чиновника Киевского горсовета поймали на взятке

Сегодня, 5 сентября, под процессуальным руководством столичной прокуратуры работниками Нацполиции при содействии руководства Киевской городской государственной администрации был задержан на взяточничестве начальник одного из управлений Киевского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Чиновник, действуя в сговоре работником столичного коммунального предпринимателя и посредником, требовал неправомерную выгоду от руководителей частных фирм за предоставление в пользование складских помещений, относящихся к коммунальной собственности. Указанные факты были задокументированы в рамках уголовного производства работниками полиции.

Злоумышленников задержали после получения ими очередного транша неправомерной выгоды в сумме 7 тыс. гривен.

По месту жительства и в служебных кабинетах фигурантов уголовного производства проводятся следственные действия. Во время обысков в кабинете чиновника были изъяты денежные средства в сумме 65 тыс. гривен, а также черновые записи с фамилиями предпринимателей, с которых злоумышленник ежемесячно требовал и получал взятки.