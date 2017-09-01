В Украине из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"4 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 70 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская - 30, Сумская - 22 Черкасская - 10, Львовская - 7 и Кировоградская - 1", - говорится в сообщении. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.