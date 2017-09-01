В Украине с 2010 года доля ежедневных курильщиков сократилась почти на 20%

В Украине ежедневно курят 7,2 млн. взрослых. Об этом свидетельствуют данные Глобального опроса взрослых о потреблении табака (GATS), проведенного в Украине в 2017 году, - сообщает ZN.UA.

Как отмечается в сообщении, в сравнении с 2010 годом в 2017 году доля ежедневных курильщиков сократилась почти на 20% (с 25% до 20,1%).

Значимые изменения произошли среди мужчин, в то время как среди женщин таких изменений не наблюдалось. На сегодня ежедневными курильщиками остаются 35,9% мужчин и 7% женщин.

По данным опроса, 62,5% нынешних курильщиков планировали или думали о том, чтобы прекратить курить. При этом 1,2% курильщиков, которые пытались прекратить курить за последние 12 месяцев, смогли воздержаться от курения на протяжении более чем 6 месяцев.

Исследование также показало, что 25,8% нынешних курильщиков начали бы курить меньше, а 21% попытались бы прекратить курить, если бы цена на табачные изделия существенно возросла, - говорится в сообщении.