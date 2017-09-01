Госпогранслужба усилила контроль всей границы перед учениями «Запад-2017»

С начала сентября Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на всех участках границы в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября, сообщает перс-служба Госпогранслужбы.

В частности в пограничном ведомстве стартовали двухступенчатые командно-штабные учения органов управления и подразделений органов охраны государственной границы.

Они проводятся в рамках оперативной подготовки Генерального штаба ВСУ. К учениям также привлекаются резервы пограничного ведомства.

«Сейчас идет усиление всех без исключения участков границы. Контроль за обстановкой осуществляется не только на севере, но и в районе проведения АТО, западном, южном, восточном участках и на границе с оккупированным Крымом», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что пограничники будут прикрывать направления возможных провокационных действий и вооруженных вторжений в тесном взаимодействии с ВСУ, Нацгвардией и Нацполицией. Такие мероприятия будут продолжаться как минимум до окончания учений «Запад-2017».