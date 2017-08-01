В Балаклее выполнено более 90% восстановительных работ после взрыва на складе боеприпасов

В Балаклее (Харьковская область) за 5 месяцев выполнено более 90% восстановительных работ.

Об этом заявила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, сообщает пресс-служба ХОГА.

"Пять месяцев прошло с момента чрезвычайной ситуации, которая повлекла невероятно большие разрушения. Мною была поставлена ​​задача - завершить восстановительные работы в Балаклее к началу отопительного сезона. За 5 месяцев выполнено более 90% восстановительных работ", - заявила она.

Она также отметила, что после выполнения восстановительных работ контролирующие органы проинспектируют все, что было сделано, и проверят, как были потрачены государственные средства.

Напомним, в ночь на 23 марта 2017 года в Балаклее произошел мощный взрыв на складе боеприпасов Минобороны Украины. В результате взрывов боеприпасов на военном арсенале в Балаклее всего были повреждены 243 здания.