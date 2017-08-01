В Одессе произошла стрельба при участии полицейского

В Одессе сегодня, 31 августа 2017 рок, произошла стрельба при участии полицейского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области в Facebook.

"Сегодня в 16:00 в парикмахерском салоне произошел конфликт между двумя посетителями, один из которых - полицейский, другой гражданин одной из восточных постсоветских стран", - говорится в сообщении.

Сообщается, что между иностранцем и работницей парикмахерской возник конфликт, правоохранитель, который на тот момент находился в помещении заведения, вступился за женщину. Полицейский показал иностранцу удостоверение, "однако это еще больше разозлило правонарушителя и он начал наносить полицейскому удары в область головы и шеи".

В ходе столкновения оба мужчины оказались на улице, где правоохранитель, защищаясь от ударов злоумышленника, достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов в сторону правонарушителя. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, злоумышленник госпитализирован, обстоятельства происшествия устанавливаются.