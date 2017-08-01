В Донецкой области с начала года полиция разоблачила 190 боевиков и их пособников

В Донецкой области с начала 2017 года полиция разоблачила 190 боевиков и их пособников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области.

"Только с начала 2017 года раскрыто 190 лиц, принимавших непосредственное участие в бандформуваннях, 164 из них задержаны.

Остальные объявлены в розыск. У преступлений нет срока давности, а поэтому каждый из боевиков рано или поздно ответит за свои действия", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артема Кисько, выявление и привлечение боевиков к уголовной ответственности является комплексной работой, которая началась в 2014 году.