В ДТП на Столичном шоссе погиб сотрудник Управления госохраны

В Киеве в результате ДТП на Столичном шоссе в ночь на 31 августа погиб сотрудник Управления государственной охраны (УГО).

Об этом в Facebook сообщает портал dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, погибший - 38-летний Юрий Рудобаба, который в момент аварии управлял мотоциклом.

"Предварительно, мотоциклист, который ехал с работы из Киева в сторону Козина, врезался в разворачивающееся такси Chevrolet Aveo. Смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы", - сообщает портал.